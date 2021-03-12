اليونسكو تُشيد بتجربة التعليم بمجال "الوحدات المهنية" في غزة

غزة – الرأي:

أطلعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة منظمة اليونسكو الدولية على واقع التعليم المهني في قطاع غزة، وذلك خلال زيارة تفقدية لوفد مشترك من اليونسكو والوزارة لوحدة التعليم المهني في مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات بشمال غزة.

وضم الوفد الدولي مدير اليونسكو في فلسطين د.نهى بوازيري، ومدير برنامج التعليم أ. لينا بينت، والمسئول الإداري أ. بلال الشعيبي.

كما ضم وفد الوزارة مدير دائرة المشاريع م. محمد نصار، ومن التعليم المهني م. سعيد جاد الحق، وأ. علام الشوا، ومدير تعليم شمال غزة أ. أشرف حرز الله، والنائب الفني أ.جواد صالحة، ومديرة المدرسة أ. نبيهة المدهون.

وتفقد الوفد وحدة التصميم الجرافيكي في المدرسة والتقى بالطالبات والمعلمات وشاهد عرضاً مرئياً عن إنجازات الطالبات و ناقش جهود الوزارة في التعليم المهني.

وأشادت مدير اليونسكو بالتجربة التي تُطبقها وزارة التعليم بغزة في مجال الوحدات المهنية، وقالت: "اطلعت على فكرة الوحدات المهنية في المدارس وإنشاء قسم تعليم مهني في مدرسة عادية، والذي يعتبر فكرة جديرة بالاهتمام لتقريب التعليم المهني للطلبة وتنمية مهاراتهم، واستقطاب المزيد من الملتحقين بهذا الفرع الذي يحظى باهتمام عالمي".

وأشادت المسئولة الدولية بالتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في العديد من المجالات معربة عن أملها أن يستمر التواصل والتعاون في مشاريع تُطور التعليم المهني.

ورحب جاد الحق بالوفد الزائر، متحدثاً عن التطوير الذي نفذته وزارة التعليم في مجال التعليم المهني، لافتاً إلى أن محافظات غزة لا تزال بحاجة للمزيد من الدعم لافتتاح مدارس ووحدات وتخصصات مهنية جديدة لخدمة الطلبة.

بدوره رحب نصار بوفد اليونسكو الزائر مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والتواصل وتطبيق المشاريع النوعية لخدمة العملية التعليمية والطلبة.

