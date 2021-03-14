وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يحذر من مخاطر استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة وكالة الرأي الفلسطينية "العيش مع الدببة".. فندق صيني يحقق لنزلائه ما كان"مستحيلا" وكالة الرأي الفلسطينية اليابان تضغط من أجل تقليل البلاستيك على الرغم من المخاوف التجارية وكالة الرأي الفلسطينية رامي عليان.. حلاق بعمر 15 عاماً ينافس الكبار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت: تعديل دورات اصدار "Edge" لتتناسب مع كروم كل 4 أسابيع وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك تطلق مبادرة مذهلة في عالم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وكالة الرأي الفلسطينية البيتكوين يسجل رقماً قياسياً جديداً ويصل ل60 الف دولار وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطرح هاتفاً جديداً بمواصفات خارقة وسعر رخيص وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن و3 مستوطنين بمواجهات جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

سامسونغ تطرح هاتفاً جديداً بمواصفات خارقة وسعر رخيص

14 آذار / مارس 2021 08:33

سامسونغ تطرح هاتفاً جديداً بمواصفات خارقة وسعر رخيص
سامسونغ تطرح هاتفاً جديداً بمواصفات خارقة وسعر رخيص

بدأت شركة سامسونغ بطرح Galaxy M12 الذي أتى بمواصفات تصوير ممتازة وسعر ينافس معظم الهواتف الذكية المتوسطة الفئة في الأسواق.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/75.9/9.7) ملم، ووزنه 221 غ.

أما الشاشة فيه فأتت PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد لهذا الجهاز معالج Exynos 850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابابيت، وذواكر تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 130 يورو تقريبا زوّد الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

كما جهزته سامسونغ ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟