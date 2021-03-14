وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يحذر من مخاطر استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة وكالة الرأي الفلسطينية "العيش مع الدببة".. فندق صيني يحقق لنزلائه ما كان"مستحيلا" وكالة الرأي الفلسطينية اليابان تضغط من أجل تقليل البلاستيك على الرغم من المخاوف التجارية وكالة الرأي الفلسطينية رامي عليان.. حلاق بعمر 15 عاماً ينافس الكبار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت: تعديل دورات اصدار "Edge" لتتناسب مع كروم كل 4 أسابيع وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك تطلق مبادرة مذهلة في عالم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وكالة الرأي الفلسطينية البيتكوين يسجل رقماً قياسياً جديداً ويصل ل60 الف دولار وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تطرح هاتفاً جديداً بمواصفات خارقة وسعر رخيص وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن و3 مستوطنين بمواجهات جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

فيسبوك تطلق مبادرة مذهلة في عالم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

14 آذار / مارس 2021 08:36

فيسبوك تطلق مبادرة مذهلة في عالم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
فيسبوك تطلق مبادرة مذهلة في عالم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

قامت شركة فيسبوك بإطلاق مبادرة جديدة تمثل أكبر الاختراقات المحتملة في عالم الذكاء الاصنطاعي، والتعلم الآلي.


وسبق أن تمكن الذكاء الاصطناعي من فهم وقراءة محتوى الصور على فيسبوك، إلا أن المبادرة الجديدة تهدف إلى فهم محتوى الفيديوهات التي يبثها مستخدمي المنصة، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وقالت الشركة: "من خلال التعلم من مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور، التي تغطي كل بلد تقريبًا ومئات اللغات، لن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين الدقة فحسب، بل تتكيف أيضًا مع عالمنا السريع الحركة وتتعرف على الفروق الدقيقة والإشارات المرئية عبر الثقافات والمناطق المختلفة".

وحال تمكنت الشركة من تحقيق هدفها وفهم محتوى مقاطع الفيديو، فإن ذلك سيمنحها رؤية غير مسبوقة لحياة المستخدمين، ويسمح لها بتحليل هواياتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم في العلامات التجارية والملابس وتفاصيل شخصية أخرى لا حصر لها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟