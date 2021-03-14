مايكروسوفت: تعديل دورات اصدار "Edge" لتتناسب مع كروم كل 4 أسابيع



قالت Microsoft إنها ستقوم بتعديل دورات الإصدار الخاصة بها لـ Microsoft Edge لتتناسب مع إيقاع إصدار Chrome كل أربعة أسابيع والذي أعلنته Google الأسبوع الماضي وفقا لما نقله موقع The Verge.



وقالت الشركة في منشور على مدونة: "بصفتنا مساهمين في مشروع Chromium، نتطلع إلى إيقاع دورة الإصدار الرئيسية الجديدة لمدة 4 أسابيع والتي أعلنت عنها Google للمساعدة في تقديم هذا الابتكار لعملائنا بشكل أسرع".



سيدخل التغيير حيز التنفيذ مع Edge 94 ، والذي يستهدف إصدار سبتمبر. تلتزم Google بإجراء التبديل مع Chrome في الربع الثالث من العام باستخدام Chrome 94، ولكنها لم تمنح شهرًا محددًا مثل Microsoft.



ومثل Google ، تقدم Microsoft أيضًا للمؤسسات خيار عملاء المؤسسات ذات دورة الإصدار الأطول. كما سيكون هناك إصدار جديد كل ثمانية أسابيع. ومع ذلك فإن الإيقاع لمدة أربعة أسابيع سيكون هو الافتراضي وفقا لما أعلنته Microsoft.



وEdge ليس المتصفح الوحيد المستند إلى Chromium الذي يتحول إلى دورة إصدار مدتها أربعة أسابيع.

