بطولة مصر: تعادل مثير بين إنبي والمصري

اقتنص المصري البورسعيدي تعادلا مثيرا من مضيفه انبي 1-1 السبت بملعب الاسكندرية ضمن المرحلة السادسة عشر للدوري المصري لكرة القدم.

وانتظر انبي حتى الدقيقة 90 ليفتتح التسجيل عن طريق رامي صبري من ركلة جزاء اثر عرقلة البديل محمد شريف "حتحوت" داخل المنطقة، وأدرك النيجيري إيميكا إيزيي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع براسية على يسار الحارس محمود جاد.

ورفع انبي رصيده الى 24 نقطة وصعد الى المركز الرابع بفارق الاهداف عن مصر المقاصة الذى تراجع للمركز الخامس، فيما رفع المصري رصيده الى 23 نقطة في المركز السادس.