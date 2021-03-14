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مجمع الشفاء يجري عملية استئصال ورم رئوي بالمنظار الجراحي

14 آذار / مارس 2021 09:56

مجمع الشفاء يجري عملية استئصال ورم رئوي بالمنظار الجراحي
مجمع الشفاء يجري عملية استئصال ورم رئوي بالمنظار الجراحي

غزة- الرأي

أجرى طاقم جراحة الصدر برئاسة د.رائد العريني رئيس قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبي عملية بالمنظار الجراحي أحادي الفتحة لخمسينية كانت تعاني من كتلة ورمية في الفص العلوي للرئة اليمنى.

وقال د.العرينى خلال لقاء إعلامي، إنه تم اكتشاف الورم من خلال المتابعة الطبية من قبل الدكتور خالد ثابث استشاري ورئيس قسم الأورام بمستشفى الرنتيسي، حيث تم أخذ وخزة من الورم تحت الأشعة المقطعية.

وأضاف:" تم تحديد نوع الورم بواسطة قسم الباثولوجي بمجمع الشفاء الطبي، وبعد استكمال كافة إجراءات التشخيص، أجريت العملية بالمنظار الجراحي احادي الفتحة واستئصال الفص العلوي الأيمن، معتبرا أن هذه التقنية من أعلى المهارات الجراحية"، منوها أنه تم تخدير الحالة بتقنية الأنابيب التنفسية الثنائية المدخل.

وعدّ د.العرينى أن هذه العملية الأولى التي أجريت بهذه التقنية في قطاع غزة، لافتا الى اجراء عملية أخرى سابقة كانت قد أجريت من خلال الزيارة الأخيرة للوفد الزائر لغزة برئاسة الدكتور دياجو جوزينالس والدكتور فراس أبو عكر.

وأوضح أن أهمية مثل هذه العمليات تكمن بأنها تحتاج إلى مهارة ودقة اجرائها، وكذلك خروج المريض في وقت قصير من المشفى وقلة حدة الآلام والتعافي السريع بالمقارنة بالجراحة الاعتيادية.

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