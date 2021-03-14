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خلال ورشة عمل

التعليم تناقش تقييم واقع عمليات الاعتماد المدرسي

14 آذار / مارس 2021 10:02

التعليم تناقش تقييم واقع عمليات الاعتماد المدرسي
التعليم تناقش تقييم واقع عمليات الاعتماد المدرسي

غزة- الرأي

عقدت وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي بوزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل حول تقييم واقع عمليات الاعتماد المدرسي، وذلك في مقر الوزارة بغزة.


وحضر الورشة د. منى الصادق مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي, ود. منير شقورة رئيس قسم الاعتماد المدرسي, وأ. فاتن اللداوي رئيس قسم ترخيص رياض الأطفال والمدارس الخاصة, ورؤساء أقسام الترخيص والاعتماد المدرسي في المديريات, وعدد من المشرفين التربويين.


وهدفت الورشة إلى الوقوف على واقع عمليات الاعتماد المدرسي في المرحلة السابقة، وقد تم تقسيم عمليات التقييم إلى مرحلتين: تتمثل المرحلة الأولى في عمليات التقييم الخارجي والمتعلقة بورشة عمل لفرق التقييم الخارجي (مشرفين ورؤساء أقسام)، والثانية عمليات التقييم الذاتي والمتمثلة بورشة عمل أخرى لفرق التقييم الذاتي والتي يقودها مديرو المدارس. 


وقد خلصت الورشة إلى عدة توصيات من أهمها إعادة النظر في معايير الجودة والاعتماد المدرسي، بالإضافة إلى تقييم الأدوات الخاصة بالتقييم الذاتي والخارجي والشواهد والأدلة المطلوبة لعمليات التقييم، وتعزيز مفاهيم الجودة التي تنبثق من مبدأ التحسين المستمر.


كما تم التأكيد على ضرورة الانسجام بين خطة المدرسة وإجراءاتها وبين معايير الجودة التي يتم قياسها، وهذا ينبع من التكامل بين معايير الجودة في مجالاتها وبين مجالات العمل في بعض الإدارات في الوزارة. 
وشكرت الصادق الحضور وثمنت جهودهم في العملية التعليمية مؤكدة بأن هذه الورشة أول اللقاءات والتي ستليها ورشات متنوعة، فالميدان مليء بالخبرات والتجارب التي يجب الاطلاع عليها وتقييمها من أجل الانطلاق لبناء متين في مجال الجودة والاعتماد المدرسي.
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