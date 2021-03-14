الداخلية تصدر إعلاناً مهماً حول تعيين "ضباط اختصاص"

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، للمتسابقين الذين تقدموا بالتسجيل لمسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، والتي أُعلن عنها في 22 فبراير/ شباط الماضي، أنه بإمكانهم الاطلاع على محاور الوظائف وفقاً للتخصصات على النحو الآتي:

- تخصص "إحصائي"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

- تخصص "نظم معلومات جغرافية GIS "، للاطلاع على الشروط العامة والخاصة (من هنا).

- تخصص "اتصالات وتحكم"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

- تخصص "هندسة معمارية"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

- تخصص "هندسة مدنية"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

- تخصص "هندسة صناعية"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

- تخصص "مهندس ميكانيكي"، للاطلاع على محاور التقدم الوظيفة (من هنا).

- تخصص "كيميائي"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

- تخصص "فنيي أمن وسلامة"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

- تخصص "فني مصاعد"، للاطلاع على محاور الوظيفة (من هنا).

ونشرت الداخلية لوائح وشروط الوقاية والسلامة من خلال الرابط التالي (من هنا).

كما نشرت قانون رقم (3) بشأن الدفاع المدني (من هنا).