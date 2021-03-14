مباحث الشمال تضبط 3 لصوص سرقوا ممتلكات مختلفة لمواطنين

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية – قسم بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ثلاثةِ لصوص بعد سرقتهم لممتلكات مختلفة للمواطنين في مناطق متعددة في محافظة الشمال، قُدّرت قيمة المسروقات بـ150 ألف شيكل.

وأوضح الرائد محمد الكسيح رئيس قسم مباحث بيت لاهيا، أن المباحث أوقفت خلال جولةٍ ميدانية سيارة مشتبه به، وضبطت بداخلها لوحات سيارة مزورة، بالإضافة إلى أدوات ومعدات ومقص حديدي يُستخدم في عمليات السطو والسرقة.

وذكر الرائد الكسيح، أنه تم التعرف على هوية المشتبه بهم الثلاثة وهم "ع.د" والمدعو "م.د" والمدعو "م.ح" وجميعهم من سكان محافظة غزة وهم مطلوبين للعديد من أقسام المباحث في محافظات القطاع، كونهم من أصحاب السوابق والعود الإجرامي، مشيراً إلى أنهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجرتها المباحث قيامهم بالسطو والسرقة من أماكن مختلفة في القطاع أبرزها السطو على محل لبيع الدخان بمحافظة غزة وسرقة جزء من محتوياته قُدرت بـ100 ألف شيكل.

ولفت إلى أن اللصوص الثلاثة اعترفوا على واقعة سرقة لأحد المراكز الطبيّة بغزة والتي قُدّرت مسروقاته بـ16 ألف دولار أمريكي، منوهاً إلى التحرز على المضبوطات والسيارة وتحويل المشتبه بهم وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.