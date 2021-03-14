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مجمع ناصر يجري عملية فتق في الحجاب الحاجز لمولود

14 آذار / مارس 2021 10:31

مجمع ناصر يجري عملية فتق في الحجاب الحاجز لمولود
مجمع ناصر يجري عملية فتق في الحجاب الحاجز لمولود

غزة- الرأي

أجرى الطاقم الطبي في مجمع ناصر الطبي برئاسة د.هشام دلول رئيس قسم جراحة الأطفال عملية جراحية نادرة لرضيع حديث الولادة بعمر يوم واحد.

وقال د. دلول، إن الطفل كان يعاني بعد ولادته من ضيق في التنفس وازرقاق في الوجه وعدم قدرة على الرضاعة وبعد اجراء الفحوصات والتصوير المقطعي تبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مما أدى الى تجمع الأمعاء والكبد داخل التجويف الصدري في نفس الجهة، مما أثر على التنفس والرضاعة للمولود نظرا للضغط على الرئتين.

وعد ّد. دلول هذه الحالة من الحالات النادرة جدا حيث يتم تسجيل نسبة 2% فقط من الحالات العالمية تعاني فتق في الجهة اليمنى موضع وجود الكبد، ومعظم الحالات تسجل في الجهة اليسرى.

ولفت الى أنه تم تحويل الطفل الى غرفة العمليات بشكل عاجل وأجريت له عملية جراحية تم من خلالها ارجاع الكبد والامعاء الى تجويف البطن، واغلاق منطقة الفتق في الحجاب الحاجز.

واكد دلول ان المولود مكث لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الحثيثة على جهاز التنفس الصناعي والمحاليل المغذية في حضانة الاطفال، وتم رفع الجهاز عنه بعد الاطمئنان على صحته وخرج بعد يومين من المستشفى وهو بحالة جيدة ويتنفس بشكل طبيعي ورضاعة طبيعية، ومشيرا الى جهد الطاقم الطبي في انقاذ حياة الطفل ورعايته.

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