مباحث التموين تضبط ثلاثة أطنان ونصف مواد غذائية فاسدة

غزة- الرأي

ضبطت المباحث العامة – قسم حماية المستهلك بدائرة مباحث التموين كمية من المواد الغذائية الفاسدة والمخالفة للمواصفات، قُدرت بثلاثة أطنان ونصف خلال سلسلة جولات تفتيشية ورقابية مشتركة على الشركات والمحال التجارية برفقة موظفي وزارة الاقتصاد الوطني شملت محافظتي غزة ورفح.

وأكدت مباحث التموين، أن طواقمها ضبطت خلال الجولة الرقابية والتفتيشية التي شملت الشركات والمحال التجارية بمحافظة غزة طناً من المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والتي شملت، دبس العنب والرمان ومعلبات الفول المدمس لدى عدد من المحال التجارية.

في ذات السياق، ضبطت المباحث العامة - قسم مباحث التموين في شرطة محافظة رفح كمية من العسل المخالف للمواصفات وذلك بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد.

وأوضح الرائد حماد أبو جزر مدير مباحث التموين في شرطة محافظة رفح، أن طواقمهم ضبطت 2528 كيلو عسل نحل لدى التاجر "أ.ق" وذلك لرسوبها في الفحص المخبري وعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، مشيراً إلى تحرير محضر ضبط وإتلاف بحق الكميات المذكورة حسب الأصول واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحابها.