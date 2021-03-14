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مركز شرطة معن بخانيونس يُنظم طابور أركان لعناصره

14 آذار / مارس 2021 11:07

مركز شرطة معن بخانيونس يُنظم طابور أركان لعناصره
مركز شرطة معن بخانيونس يُنظم طابور أركان لعناصره

خان يونس- الرأي

نظم مركز شرطة معن وجورة اللوت في محافظة خان يونس، طابور أركان لجميع القوة العاملة من ضباط وصف ضباط وأفراد.

جاء ذلك، بحضور النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى والمقدم ياسر هويدي مدير المركز ونائبه الرائد عيسى الفالوجي، ووفد من التوجيه السياسي .

وفي كلمة لضيف اللقاء النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى تقدم فيها بالشكر والتقدير لكافة قوات الشرطة الفلسطينية لدورهم الهام في حفظ الأمن والأمان ونشر الاستقرار بين المواطنين، وكذلك تم الحديث حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والدولية، بالإضافة التطرق إلى قضية الانتخابات الفلسطينية القادمة

وأكد المقدم هويدي في كلمته أمام الطابور :"على ضرورة وأهمية اليقظة والانتباه الشديد مع الالتزام بالتعليمات والقرارات خصوصاً في التعامل مع المواطينن والمراجعين وعلى الحواجز الليلية، مثنياً على جهود المركز قيادةً وعناصر خلال الآونة الأخيرة ".

وشدد المقدم هويدي على الالتزام بقواعد وأدبيات الضبط والربط العسكري، خلال أوقات الدوام الرسمي وأثناء تنفيذ المهمات وكذلك الالتزام بالقيافة والهندام العسكري بالكامل، مشيراً لضرورة رسم صورة طيبة للشرطة أمام المواطنين.

مركز شرطة معن بخانيونس يُنظم طابور أركان لعناصره 14439_1
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