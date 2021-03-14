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الصحة تشهد تطوراً ملحوظا ً في الأجهزة الطبية خلال (14) عاماً الماضية

14 آذار / مارس 2021 11:33

الصحة تشهد تطوراً ملحوظا ً في الأجهزة الطبية خلال (14) عاماً الماضية
الصحة تشهد تطوراً ملحوظا ً في الأجهزة الطبية خلال (14) عاماً الماضية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية خلال تقرير انجازاتها لعام (2006-2020) الصادر عن مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بالوزارة، إلى تطوير شامل للأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية للخدمات الطبية في كافة مستشفيات قطاع غزة التابعة لوزارة الصحة.


وبين التقرير، أنه تم تزويد المستشفيات جميعها بأجهزة طبية حديثة مثل جهاز ألتراساوند دوبلر بعدد (20) جهاز، وجهاز ديجيتال فلوروسكوبي للعمليات بعدد (12) جهاز وأجهزة تحميض بعدد (16) جهاز.


وأشار التقرير إلى أنه تم تزويد جميع أقسام الأشعة بالمستشفيات بأجهزة الوسائط الرقمية C.R بعدد (11) جهاز، ويأتي ذلك لحوسبة صورة الأشعة العادية.
كما وأوضح التقرير بأنه تم تزويد ما يقارب (20) جهاز للأشعة المتحركة للأقسام الداخلية.


ويأتي ذلك خلال التطورات التي شهدتها وزارة الصحة الفلسطينية خلال ال 14 عاماً الماضية، لتحسين جودة العمل الطبي باستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة تتلاءم مع الحالة المراد فحصها بشكل دقيق.

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