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في مدرسة طبريا الثانوية للبنات

تعليم خان يونس يشارك في تكريم المعلمات

14 آذار / مارس 2021 12:14

تعليم خان يونس يشارك في تكريم المعلمات
تعليم خان يونس يشارك في تكريم المعلمات

خان يونس- الرأي

شارك وفد رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بخان يونس، في تكريم معلمات مدرسة طبريا الثانوية للبنات.

وضم الوفد  عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، و محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.


وفي كلمته أشاد الفرا بجهود إدارة المدرسة بقيادة أسماء مقداد، مثمناً الأداء المتميز للمعلمات خلال الفترة السابقة، معبراً عن فخره بالمعلم الفلسطيني الذي يقدم الكثير والكثير لخدمة مجتمعه، ويتواجد دوماً في الميدان بالرغم من كل الظروف الصعبة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.


ومن جانبها رحبت أسماء مقداد مديرة المدرسة بالحضور، موضحةً أن هذا اللقاء يأتي تكريماً لأهل العطاء الذين قدموا الكثير من أجل أبنائنا الطلبة.

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