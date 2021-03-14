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تمريض مستشفى العيون ينظم محاضرة بعنوان "أخلاقيات مهنة التمريض "

14 آذار / مارس 2021 12:38

تمريض مستشفى العيون ينظم محاضرة بعنوان "أخلاقيات مهنة التمريض "
تمريض مستشفى العيون ينظم محاضرة بعنوان

غزة- الرأي

نظم قسم التعليم المستمر في دائرة التمريض بمستشفى العيون الأسبوع الماضي محاضرتان بعنوان "أخلاقيات مهنة التمريض " بهدف تعريف الكوادر التمريضية بمبادئ السلوك المهني الواجب إتباعها في حياتهم المهنية داخل وخارج المؤسسات الصحية بحضور مجموعة من الكوادر التمريضية العاملة بالمستشفى.

وألقى هشام أحمد مدير دائرة التمريض بمستشفى العيون المحاضرتين وبدأ بالتعريف بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي مؤكدا على ضرورة الالتزام بمبادىء وقواعد السلوك الوظيفي الايجابي ،ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات وزارة الصحة و الإدارة العامة .

و شملت المحاضرة التعريف بواجبات الممرض و حقوقه و صفات الممرض السليم ، ومهارات التواصل مع الآخرين.

وأكد الحكيم ياسر راضي مشرف التعليم المستمر لدائرة التمريض أن المحاضرة تأتي ضمن عدة لقاءات متكررة لتشمل جميع الممرضين في المستشفى و البالغ عددهم 45 ممرض.

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