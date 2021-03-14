"الصحة": تشغيل خدمة طب الأطفال بالمستشفى الأوروبي

غزة- الرأي

أعلن د. يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الاوروبي اليوم الأحد، عن عودة العمل بخدمة طب الأطفال بجميع أقسامها في المستشفى، مؤكداً على ان هذه الخطوة ستكون باكورة اعادة الخدمات الى طبيعتها في المستشفى الأوروبي.

وأضاف:" سيتم تدريجياً خلال الأسابيع القادمة تفعيل كل الخدمات التي كانت موجودة قبل تخصيص المستشفى لعلاج مرضى كورونا في اغسطس الماضي".

وأشار د. العقاد إلى أن هذه البداية ستساهم بشكل كبير في تقديم خدمات طبية آمنة ذات جودة عالية لأبناء شعبنا الفلسطيني وللمرضى.

ولفت د. العقاد إلى أن المستشفى ما زال يستقبل حالات كوفيد 19 في مبنى خاص بهم ومنفرد بمداخل ومخارج لمصابين كورونا فقط بما لا يتعارض مع تقديم الخدمات الاعتيادية بالمستشفى.

ودعا د. العقاد المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة على الدوام.