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تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة نوعية في "التعليق الصوتي" للطلبة المميزين

14 آذار / مارس 2021 01:06

تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة نوعية في "التعليق الصوتي" للطلبة المميزين
تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة نوعية في

خان يونس- الرأي

افتتحت مديرية التعليم دورة التعليق الصوتي للطلبة المميزين بالمديرية، بحضور مدير الدائرة الفنية فاطمة الخالدي، ورئيس قسم التقنيات م. أسماء أبو موسى، ومدرب الدورة محمد بعلوشة. 


وفي كلمتها اعتبرت الخالدي هذه الدورة من الدورات المميزة و النوعية التي تنفذها المديرية لأول مرة، و تأتى في إطار تطوير المحتوى الرقمي المعرفي المقدم للطالب الذي يعتبر مِحور العملية التعليمية، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الكبير الحاصل في العالم بسبب جائحة كورونا، وتوجه العالم للتعليم الالكتروني والتدريب عن بعد.


من جهتها، بينت أبو موسى أن الدورة شملت عدة محاور أبرزها أنواع التعليق الصوتي و آليات و أدواته ، مع التدريب العملي للطلبة على ذلك.

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