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بلدية خان يونس تستعد لتطوير المرحلة الأولى لشارع الكتيبة

14 آذار / مارس 2021 01:34

بلدية خان يونس تستعد لتطوير المرحلة الأولى لشارع الكتيبة
بلدية خان يونس تستعد لتطوير المرحلة الأولى لشارع الكتيبة

خان يونس- الرأي

أعلن رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن البلدية تجري أعمال متواصلة للشروع الفعلي في تنفيذ مشروع تطوير  المرحلة الأولى لشارع الكتيبة رقم (35) الواقع شمال مركز المدينة ويربط شارع جمال عبد الناصر  شرقًا بشارع  رقم (88) غربًا، وذلك بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات بتكلفة إجمالية بلغت (266) ألف يورو.

جاء ذلك عقب توقيع عقد العمل مع شركة أبو صلاح إخوان للمقاولات، بحضور رئيس قسم الإعداد والتصميم م. يوسف بو حجر، ومسئول ملف صندوق البلديات أ. عبد الكريم الفرا.

وذكر م. البطة أن بلدية خان يونس  تسعى من خلال تواصلها مع المؤسسات المانحة إلى إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تطوير  الشوارع في مختلف أحياء خان يونس، في ظل الحاجة الملحة لمثل تلك المشاريع التي تعمل على تسهيل تقديم خدمات البلدية في شتى القطاعات.

وبين م. البطة أهمية تأهيل شارع الكتيبة لتحسين واقع البنية التحتية والفوقية سيما وأن تلك الطريق كانت تعاني من وجود الحفر  والهبوطات وقد استنفذت البلدية أعمال الصيانة عليها، مما تطلب البحث عن التمويل المناسب من أجل تنفيذ المشروع والتخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المركبات.

وشكر م. البطة صندوق البلديات على جهودهم ودعمهم لمشاريع بلدية خان يونس لمساندة جهودها في ظل الظروف العامة، مؤكدًا على أن البلدية لن تدخر جهدًا في تطوير شوارع خان يونس تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي بكل مكوناته.

ومن جانبه أوضح م. أبو حجر  أن المشروع عبارة عن  تأهيل الشارع بالكامل بعرض يتراوح ما بين (15-20) مترً ا وطول (300) مترًا، ويشمل تعبيد حاره مرور بالأسفلت بمساحة(3,500) مترًا مربعًا، وكذلك تبليط الأرصفة بمساحة (2,100) مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إلى جانب ما سبق  أعمال شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء  وأعمال المرور.

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