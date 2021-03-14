المجلس البلدي في بلدية غزة يعقد اجتماعاً بحضور نُخب شبابية

غزة- الرأي

عقد المجلس البلدي في بلدية غزة اجتماعًا بحضور مجموعة من طلاب الجامعات التابعين ‏لفريق تميز الطلابي، ‏ضمن سياسة الانفتاح على المجتمع وتعزيز مشاركته في عملية اتخاذ القرار، على مبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية.

وحضر الاجتماع رئيس البلدية د. يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، وفريق تميز الطلابي، ممثلًا عن طلاب جامعة غزة وفلسطين والأقصى.

وناقش المجلس البلدي قضايا مختلفة تهم الشباب، وسبل تعزيز مشاركتهم في عملية اتخاذ القرار، ومشاركتهم في الأنشطة التطوعية للبلدية، وقضايا خدماتية ومجتمعية، وسبل تعزيز مشاركة الشباب في خدمات البلدية المختلفة، وتعزيز الشفافية والعدالة في العمل البلدي.

واستعراض أهم اللقاءات التي عقدت في مكتب رئيس البلدية والتي تم البحث فيها لتعزيز سبل تنفيذ مشاريع تطويرية، وأهم الأعمال التي نفذتها البلدية.

وأكد رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، أن البلدية تفتح أبوابها لجميع الهيئات الشبابية والمجتمعية في المدينة، للمشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس البلدي، ضمن المبدأ الذي رفعه المجلس البلدي لتعزيز مشاركة المجتمع في العمل البلدي.

وشكر رئيس البلدية الوفد الشبابي على مشاركته في جلسة المجلس البلدي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يندرج ضمن سياسة المجلس البلدي لتعزيز مشاركة فئات مختلفة من المجتمع المحلى، وتعزيز مبدأ الشفافية التي ينتهجها المجلس.

‏وفي ختام اللقاء أكد المجتمعون على أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين البلدية والهيئات ‏الشبابية والمجتمعية لتعزيز العمل التشاركي، ودمج الشباب في أنشطة البلدية المختلفة.