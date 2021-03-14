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بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي

"هنية" يتوج بلدية جباليا بكأس بطولة البلديات لكرة القدم

14 آذار / مارس 2021 01:41

"هنية" يتوج بلدية جباليا بكأس بطولة البلديات لكرة القدم

غزة- الرأي

 توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فريق بلدية جباليا بكأس بطولة البلديات لخماسيات كرة القدم بمناسبة "أسبوع القدس العالمي".

جاء ذلك، بحضور، المهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي، والمهندس علاء البطة رئيس بلدية خان يونس، والمهندس مازن النجار رئيس بلدية جباليا النزلة، وتمكن فريق بلدية جباليا النزلة من الفوز بلقب البطولة  عقب فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت صباح اليوم الأحد في صالة سعد صايل بغزة، على فريق بلدية خان يونس بنتيجة (1/4) أحرز للبطل صالح عسلية (هدفان) وكل من محمد عسلية وعماد الغرباوي، وأحرز هدف خان يونس حسام عبد الهادي.

يذكر أن دائرة الرياضة للجميع بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة نظمت البطولة بإشراف طاقم مكون من: محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع وكل من إياد الجيش، أحمد الخطيب، فادي جابر.

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