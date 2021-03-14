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"هنية" و " أبو راس" يفتتحان المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين

14 آذار / مارس 2021 01:44

"هنية" و " أبو راس" يفتتحان المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي، المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين، صباح اليوم الأحد.

وقام هنية بمرافقة وكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس بلدية جباليا النزلة المهندس مازن النجار في افتتاح المعهد وانطلاق باكورة الدورات التدريبية للرياضيين تحت عنوان " دورة إدارة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية"، وقام هنية بشرح أهداف المعهد وأهميته لتطوير قدرات الرياضيين، كما تناول بلال الشاعر مدير المعهد برنامج الدورات وتوفير الخدمات التي تلبي حاجة الرياضيين في الأندية والاتحادات الرياضية.


وتضمن برنامج الافتتاح جولة على  مرافق مجمع فلسطين الرياضي ( استاد فلسطين، وصالة سعد صايل، وصالة الشهيدين الوزير والرنتيسي لكمال الأجسام واللياقة البدنية).
وأبدى المهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي سعادته بما شاهده من تطور في مرافق مجمع فلسطين، وقال إن الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للرياضيين تمثل خطوة متقدمة لصالح تطوير النشاط الرياضي والارتقاء به نحو النجاح والتألق.

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