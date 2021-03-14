تعليم غرب غزة تشرع بتحكيم مسابقة "معلم فلسطين 2021"

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة بتحكيم مسابقة معلم فلسطين لعام 2021 للمعلمين المرشحين للمسابقة وذلك بحضَور د.عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم و مدير الدائرة الادارية أ. مها حلس ورئيس قسم الإشراف أ. فلاح الترك اضافةً الى أعضاء لجنة التحكيم المكونة من عدد من رؤساء الأقسام والمشرفين في المديرية.



وأكد مدير التعليم على أهمية المسابقة التي تعزز روح التفكير لدى المعلمين منوهاً الى ضرورة تنظيم المزيد من هذه المسابقات التي تعود بالمنفعة على المنظومة التعليمية وعلى الطالب الفلسطيني بشكل خاص.



يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي حددت معايير التنافس بين المعلمين وأهمها ان يكون للمعلم له اسلوبا جديدا في التدريس.



وأيضا أن تكون له مشاركات تربوية ومؤتمرات وتشجيع طلبته على التفكير وتحفيز زملائه على الانتماء لمهنة التعليم.



وتهدف هذه المسابقة الى زيادة التنافس بين المعلمين وزيادة الكفاءات التعليمية الذي بدوره ينعكس على المنظومة التعليمية بالنفع وتأهيل المعلمين للمنافسة في الدولية بين زملائهم من كافة أرجاء العالم.