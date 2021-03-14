وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتوج بلدية جباليا بكأس بطولة البلديات لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي في بلدية غزة يعقد اجتماعاً بحضور نُخب شبابية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تستعد لتطوير المرحلة الأولى لشارع الكتيبة وكالة الرأي الفلسطينية 15 وفاة و 2142 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ التعليم تجري جولة على عددٍ من مدارس مديرية الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة نوعية في "التعليق الصوتي" للطلبة المميزين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يناقش الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": تشغيل خدمة طب الأطفال بالمستشفى الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية تمريض مستشفى العيون ينظم محاضرة بعنوان "أخلاقيات مهنة التمريض " وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة تشرع بتحكيم مسابقة "معلم فلسطين 2021"

14 آذار / مارس 2021 01:48

تعليم غرب غزة تشرع بتحكيم مسابقة "معلم فلسطين 2021"
تعليم غرب غزة تشرع بتحكيم مسابقة

غزة- الرأي

شرعت مديرية  التربية والتعليم غرب غزة بتحكيم مسابقة معلم فلسطين لعام 2021 للمعلمين المرشحين للمسابقة وذلك بحضَور د.عبد  القادر أبو علي مدير التربية والتعليم و مدير  الدائرة الادارية أ. مها حلس ورئيس قسم الإشراف أ. فلاح الترك اضافةً الى أعضاء لجنة التحكيم المكونة من عدد من رؤساء  الأقسام والمشرفين في المديرية.


وأكد مدير التعليم على أهمية المسابقة التي تعزز روح التفكير لدى المعلمين منوهاً الى ضرورة تنظيم المزيد من هذه المسابقات التي تعود بالمنفعة على المنظومة التعليمية وعلى الطالب الفلسطيني بشكل خاص.


يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي حددت معايير التنافس بين المعلمين وأهمها ان يكون للمعلم له اسلوبا جديدا في التدريس.


وأيضا أن تكون له مشاركات تربوية ومؤتمرات  وتشجيع طلبته على التفكير وتحفيز زملائه على الانتماء لمهنة التعليم.


وتهدف هذه المسابقة الى زيادة التنافس بين المعلمين وزيادة الكفاءات التعليمية الذي بدوره ينعكس على المنظومة التعليمية بالنفع وتأهيل المعلمين للمنافسة في الدولية بين زملائهم من كافة أرجاء العالم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟