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تربية الوسطى تستقبل وفداً من ضباط الفتوة بالوسطى

14 آذار / مارس 2021 01:50

تربية الوسطى تستقبل وفداً من ضباط الفتوة بالوسطى
تربية الوسطى تستقبل وفداً من ضباط الفتوة بالوسطى

غزة- الرأي

 أشاد مدير التربية والتعليم بالمحافظة الوسطى هشام الحاج بجهود ضباط الفتوة في المدارس، مشيراً إلى أهمية هذا المشروع في تنشئة جيل قادر على تحمل المسئولية، وأكد على استمرار التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمشكلات المختلفة، وتوعية الطالب بقضايا مجتمعه المختلفة.

 جاء ذلك، خلال استقبال الحاج وفداً من قيادة ضباط الفتوة بالمحافظة الوسطى ضم كل من الرائد محمد القصاص مشرف الفتوة بالوسطى وعدد من ضباط الفتوة. 

 وقدم الحاج شرحاً عن البرامج والخطط التي تنفذها المديرية خلال جائحة كورونا وتحدث عن أهمية تضافر الجهود من قبل الجميع لتوعية الطلبة بخطورة جائحة كورونا وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأضاف الحاج بأن المديرية تتعاون مع الجميع من أجل توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة وآمنة.

 من جهته شكر الرائد القصاص مديرية الوسطى على الاستقبال والتعاون الدائم، وأكد أن دور ضباط الفتوة هو تقديم الوعي الأمني للطلبة وخاصة طلبة الصفوف الثانوية فهم في سن حرجة ويحتاجون إلى توعية لحماية أنفسهم ومجتمعهم، إضافة لتوعية الطلاب بكيفية الإخلاء الآمن في أثناء الكوارث والحروب.

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