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"العدل" تبدأ استقبال طلبات اختبار "مترجم قانوني" لسبع لغات

14 آذار / مارس 2021 03:21

مبنى قصر العدل في مدينة غزة
مبنى قصر العدل في مدينة غزة

غزة- الرأي:

أعلن قسم الترجمة في الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة التابعة لوزارة العدل في قطاع غزة عن البدء في استقبال طلبات التقدم لاختبار مترجم قانوني في سبع لغات.

وذكرت الوزارة أن اللغات التي سيتم الاختبار فيها هي: "الإنجليزية، العبرية، الفرنسية، التركية، الروسية، الإسبانية والألمانية"، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين لغاية أسبوعين من تاريخه.

ودعت الراغبين في التقدم للاختبار من الذين يستوفون شروط الحصول على رخصة مزاولة المهنة إلى مراجعة قسم الترجمة في وزارة العدل بغزة.

وبينت أنه من ضمن الشروط، تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك سارية المفعول من وزارة الداخلية، والحصول على شهادة عدم محكومية سارية المفعول من وزارة العدل.

وأكدت على ضرورة تقديم صورة مصدقة عن المؤهل العلمي الذي يؤيد الطلب وكشف الدرجات، إلى جانب شهادة علمية من معهد أو جامعة معترف بها بشأن اللغة التي ينوي الترجمة منها وإليها، بحيث لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

ولفتت إلى أنه سيتم منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص" تمكنهم من مزاولة مهنة المترجم المُحلف كل حسب الاختصاص وذلك استناداً إلى قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين.

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