وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد لـ"الرأي": ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تبدأ استقبال طلبات اختبار "مترجم قانوني" لسبع لغات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل بغزة تنفذ أنشطة لتعزيز دور المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل وفداً من ضباط الفتوة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تشرع بتحكيم مسابقة "معلم فلسطين 2021" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و " أبو راس" يفتتحان المعهد الوطني لإعداد القادة الرياضيين وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتوج بلدية جباليا بكأس بطولة البلديات لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي في بلدية غزة يعقد اجتماعاً بحضور نُخب شبابية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تستعد لتطوير المرحلة الأولى لشارع الكتيبة وكالة الرأي الفلسطينية 15 وفاة و 2142 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد لـ"الرأي": ارتفاع أسعار بعض السلع لأسباب عالمية ونتابع السوق بدقة

14 آذار / مارس 2021 03:45

طواقم حماية المستهلك في قطاع غزة
طواقم حماية المستهلك في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن طواقمها الميدانية تتابع الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية بشكل دقيق لضبط الأسعار وعدم السماح برفعها دون مبرر وإشراف من قبلها.

وبين المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، أن الارتفاع على بعض السلع يعود لأسباب عالمية أبرزها بطؤ وارتفاع تكلفة عمليات شحن البضائع جراء جائحة "كورونا".

وقال في حديثه لوكالة الرأي اليوم الخميس، "النشاط الاقتصادي كان متوقفاً خلال الفترة الماضية بسبب كورونا، والآن عاد للعمل، لكن هناك ارتفاع في أسعار الشحن قليلاً وهو ما أثر على بعض السلع".

وشدد على أن الارتفاع الذي شهده عدد قليل من السلع سببه ليس داخلياً من قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تسمح برفع الأسعار من قبل التجار قبل مطالعة فواتير الشراء من المصدر.

وأضاف "وردت بعض الشكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع بعض الأسعار في المواد التموينية في الأسواق، وجارٍ الاستيضاح من التجار حول ذلك الأمر باعتباره أمراً مرفوضاً دون مبرر".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟