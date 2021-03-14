كشف جديد...آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أنه بناء على ظروف العمل بمعبر رفح البري اليوم الأحد، فقد تقرر تعديل آلية السفر ليوم غد الإثنين ليكون للمرجعين من عمل اليوم، إضافة إلى الحافلة الأولى فقط من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت الوزارة في بيان لها، الواردة أسمائهم في تلك الحافلات التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا للحافلتين (الأولى، والثانية) اليوم، وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، إضافة لإجراء الفحص للحافلات (من الثالثة حتى الخامسة) يوم غد الاثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

ولفتت إلى أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من السادسة حتى الثامنة) سيكون بعد غد الثلاثاء، داعية إياهم لانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.