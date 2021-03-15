"المجلس الأعلى" ينظم ورشة عمل حول المشاريع الصغيرة

غزة- الرأي

نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورشة عمل حول المشاريع الصغيرة، خصصت للأندية الرياضية، وتناولت برنامج تمويل المشاريع الصغيرة الذي تم اعتماده بالتعاون الهيئة العامة للاستثمار في وزارة الاقتصاد الوطني.

وقام عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، برفقة المهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي بزيارة الورشة، والاطلاع على البرنامج المقدم لخدمة الأندية في مجال تمويل المشاريع.

وتحدث علام غباين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار، عن آليات التقدم للمشاريع، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، وأوضح الأهداف التي تسعى من خلالها هيئة الاستثمار لدعم الاقتصاد، ومنح الرياضة فرصة للاستفادة من التمويل، وقال غباين:" لدينا آلية ميسرة للتقدم للمشاريع، بينما نعتمد السداد نظام القرض الحسن بدون أي فوائد، لدينا نماذج من مشاريع رياضية حصلت على التمويل وحققت النجاح".

بدوره أشاد محمد حلس مدير دائرة الأندية والاتحادات الرياضية بالتعاون مع هيئة الاستثمار في مجال تمويل المشاريع الصغيرة، وأكد أهمية هذا البرنامج لمساندة النشاط الرياضي، وشكر الأندية على تفاعلها وحرصها على المشاركة والاستفادة من الورشة