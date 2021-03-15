زراعة غزة تكثف من جولاتها الارشادية على مزارعي الخضار ومربي الدواجن

غزة- الرأي

كثفت مديرية زراعة محافظة غزة جولتها الميدانية في جميع أنحاء المحافظة.



ونفذ قسم البستنة الشحرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للارشاد، جولة مشتركة على مزارعي العنب في منطقة الشيخ عجلين جتوب مدينة غزة، مع بداية موسم العنب وتقديم أهم العمليات الزراعية اللازمة من حيث (الرش ،التسميد، التقليم ... الخ) وعمليات زراعية أخرى للنهوض بافضل موسم زراعي .



كما تم تنظيم جولات ميدانية اخرى على مزارعي الخضار،و الدفيئات الزراعية شرق الزياون والشجاعية،لتقديم جميع الإرشادات الزراعية الازمة .



وفي موضوع زي صلة، قام قسم الانتاج الحيواني في المديرية، بجوله ميدانية على مربي الدواجن في منطقة شرق غزة، وذلك لاستكمال إجراءات ترخيص المزارع .

يأتى ذلك بهدف النهوض بالقطاع الزراعي، والزياده في الإنتاج والوصول الي اكتفاء ذاتي.