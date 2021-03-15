تعليم شرق خان يونس يعقد اجتماعًا للجنة دراسة (PISA)

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس اجتماعًا للجنة المكلّفة بالدراسة المصممة لمعرفة مدى امتلاك الطلبة من سن (15) عامًا للمهارات والمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات، والعلوم التي تعينهم على المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، وذلك استعدادًا للمشاركة في دراسة "PISA".

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. جهاد الأغا، ورئيس قسم التقنيات التربوية م. أسماء أبو موسى، وعدد من المشرفيين التربويين في مباحث اللغة العربية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.



وخلال اللقاء أوضحت الخالدي أن مديرية شرق خان يونس شكلت لجنة فنية لمتابعة الدراسة التي تشارك فيها فلسطين للمرة الأولى بعينة من طلبة الصف العاشر؛ حيث سيقوم الطلبة بالإجابة عن أسئلة محوسبة في القراءة والرياضيات والعلوم، بالإضافة الى أسئلة تخص التفكير الإبداعي.



يذكر أن الدراسة الحالية "PISA 2022" تعتبر الحلقة الثامنة ضمن سلسلة بدأت عام 2000 بمشاركة أكثر من (85) دولة من دول العالم، وستنفذ الدراسة لهذا العام على العينة التجريبية، بينما سيتم تنفيذ الدراسة للمسح الشامل في عام 2022