العمل التعاوني تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز دور المرأة الفلسطينية

غزة- الرأي

نفذت هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، ممثلةً بمديرها نبيل المبحوح مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة بمناسبة يوم المرأة العالمي، استهدفت تلك البرامج نخبة من سيدات المجتمع في أكثر من مجال.

وتضمّنت الأنشطة عدة لقاءات متنوعة مع أعضاء جمعية التوفير والتسليف ،وجمعية زينة التعاونية ومركز منارة الحياة الشبابي، وجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، ومركز تدريب الإمام الشافعي، بالإضافة لجمعية الإغاثة الزراعية .



وركزت هيئة العمل التعاوني على دور المرأة ودورها وسبل النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا، جاء ذلك خلال اللقاءات المتتالية لتلك المؤسسات التي تم زيارتها .

فيما تم التأكيد على أهمية حقوق المرأة تكريماً للمرأة الفلسطينية عموماً والمرأة التعاونية بشكل خاص.