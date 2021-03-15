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خلال لقاء حواري

العمل النسائي بالأوقاف يناقش برامج التحفيظ وسبل تطويرها

15 آذار / مارس 2021 11:01

العمل النسائي بالأوقاف يناقش برامج التحفيظ وسبل تطويرها
العمل النسائي بالأوقاف يناقش برامج التحفيظ وسبل تطويرها

غزة- الرأي

نظمت دائرة القرآن الكريم بالعمل النسائي لقاءً حوارياً حول برامج التحفيظ وسبل تطويرها، عبر تطبيق الزوم، حاور فيها الخبير المصري في مجال التحفيظ د. سعيد أبو العلا، بمشاركة المدير العام . أ كفاح الرملي ومدير دائرة التحفيظ أ. مها الشوبكي ولفيف من المحفظات على مستوى القطاع.


واستعرض أبو العلا خلال اللقاء، طرق الارتقاء في الحلقات القرآنية وآلية الجمع بين الحفظ والمراجعة والفهم وإدارة الحلقات بشكل إبداعي، مؤكداً على ضرورة تطوير أداء المحفظة على المستوى الشخصي والمهاراتي، لتكون قادرة على التجديد في الوسائل والأساليب الإبداعية للطلبة المنتسبين في مراكز التحفيظ.


وتخلل اللقاء الاجابة على تساؤلات واستفسارات المحافظات وبحث آليات سبل علاج الاشكالات التي قد تواجه عملهن مع الطالبات.


في الختام شكرت الشوبكي جميع الحضور، مبينة أنه تم التنسيق مع د. أبو العلا لعقد دورتي في فن الإشراف على مراكز التحفيظ ، وكيفية صناعة معلمة القرآن الكريم.
 

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