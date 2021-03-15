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شرطة الوسطى تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 4 آلاف دينار

15 آذار / مارس 2021 11:19

شرطة الوسطى تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 4 آلاف دينار
شرطة الوسطى تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 4 آلاف دينار

الوسطى- الرأي

أنهت العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية في المحافظة الوسطى، بالتعاون مع مكتب التحقيق بالمحافظة خلافاً مالياً بقيمة أربعة آلاف دينار على مستحقات مالية شرعية بين كل من المواطنة "ا.ش" والمواطن "ع.ن".

وأوضح مسئول قسم العلاقات العامة المحافظة المقدم شادي الخالدي، أنه بناءً على تكليف النيابة ببمتابعة الشكوى تم استدعاء طرفي الخلاف إلى مكتب العلاقات العامة لإنهاء الخلاف بينهما، حيث تم الاستماع لهما ومعرفة سبب الخلاف.

وأشار إلى أن العلاقات العامة طرحت العديد من الحلول لإنهاء الخلاف، حيث تم التوصل إلى حل يرضي الجميع وقام الطرف الثاني بدفع المستحقات المالية الشرعية المستحقة عليه للطرف الأول وتم إنهاء الخلاف بينهما.

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