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التنمية الاجتماعية تنظم رحله ترفيهيه لموظفات بيت الأمان

15 آذار / مارس 2021 11:48

التنمية الاجتماعية تنظم رحله ترفيهيه لموظفات بيت الأمان
التنمية الاجتماعية تنظم رحله ترفيهيه لموظفات بيت الأمان

غزة- الرأي

أكدت مدير وحدة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية منى العجلة  على الدور الحقيقي للمرأة الفلسطينية في كل ميادين العمل.

جاء ذلك ، خلال احتقال تكريمي نظمته رئيس وحدة المرأة في وزارةالتنمية أ.اعتدال قنيطة بحضور أ.مني العجلة مدير عام دائرةالاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية .


وأوضحت مديرة  مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات سهاد قنيطة خلال حفل التكريم ، إلى أن مقياس تقدم المجتمعات يقاس بكيفية معاملة المرأة والحفاظ على حقوقها .

وأشارت  إلى  أن مجتمعنا الفلسطيني يعمل باتجاه تقدير جهود المراة  واحترام دورها الفعال ومن ثم  دعوتهن  بضرورة اثبات انفسهن وقدراتهن في التطوير ورفع مستوى رقي المجتمع وتقدمه، وذلك سعياً نحو مقاومة كل الظواهر السلبية التي تنال من مكانة المرأة والتقليل من شأنها وان تنسجم كل الجهود لرفع القهر عن النساء .

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