مديرية داخلية غزة تعقد ورشة عمل لـ "كتبة العرائض"

غزة- الرأي

عقدت مديرية داخلية غزة بوزارة الداخلية - الشق المدني ورشة عمل لكتبة العرائض العاملين والمرخصين في المحافظة، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بسير العمل.

جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة المساعد عاهد حمادة، ومدير عام مديرية داخلية غزة فادي إنعيم مدير دائرة الشؤون العامة بالمديرية محمد شقورة.

وأكد حمادة خلال كلمة له، أن العلاقة بين كتبة العرائض ووزارة الداخلية علاقة تكاملية، مشددًا على ضرورة التزام كاتب العرائض باللوائح والقوانين والتعليمات المتعلقة بالأحوال المدنية الصادرة من قِبَل الوزارة.

وبين أن كتبة العرائض يمارسون عملهم وفق تصاريح تصدرها وزارة الداخلية سنويًا، معتبرًا إياهم البوابة الأولى لمديريات الداخلية في استقبال المواطنين.

من جانبه، أكد إنعيم على ضرورة التزام كتبة العرائض باللوائح والقوانين، لتجنب المسائلة القانونية، والتمسك بالنظام العام والآداب العامة خلال مزاولتهم للمهنة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لديها حرص شديد على حماية الحقوق المالية والقانونية للمواطن الفلسطيني وعدم "استغلاله"

بدوره، ناقش شقورة مع الكتبة الجوانب الإدارية المنوطة بعمل كتبة العرائض، والتي من شأنها ضبط العمل وضمان سير المعاملة بالشكل القانوني المطلوب.