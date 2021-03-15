زراعة خانيونس تبدأ بتوزيع أشجار النخيل علي المزارعين

خان يونس- الرأي

بدأت مديرية زراعة خانيونس، بتوزيع دفعة من أشجار النخيل على المزارعين.



ويأتي هذا ضمن المشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية الرحمة للاغاثة والتنمية.



كما سيتم توزيع دفعات أخرى على باقي مديريات الزراعة الخمسة في القطاع.



من جانبه، ثمن م. حسام أبو سعده مدير المديرية، دور جمعية الرحمة في توفير أشجار النخيل للمزارعين، مشيدا بالتعاون الكبير بين الوزارة والجمعية.



وأشار الى أن مديريته أعدت الكشوفات الخاصة بالمزارعين لتوزيع النخيل،كما تابعت عملية التوزيع من خلال الفرق الفنية من داخل أرض مزرعة بيروخاء النخيل.