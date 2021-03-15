أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء، على النحو التالي:
- المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/8).
- التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
- ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
رابط كشف (2021/8):
https://drive.google.com/file/d/1R6xJsdBBqbXzJQfZKIP0A91BpCrUyKu1/view?usp=drive_web