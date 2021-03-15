غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء، على النحو التالي:



- المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلة الثانية من كشف رقم (2021/8).

- التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

- ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف (2021/8):



https://drive.google.com/file/d/1R6xJsdBBqbXzJQfZKIP0A91BpCrUyKu1/view?usp=drive_web

