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وعظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لقاءً إيمانياً بعنوان "التوبة الى الله"

15 آذار / مارس 2021 12:48

وعظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لقاءً إيمانياً بعنوان "التوبة الى الله"
وعظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لقاءً إيمانياً بعنوان

غزة- الرأي

عقدت دائرة الوعظ والإرشاد في العمل النسائي بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي ومركز الإصلاح وتأهيل النساء ندوة إيمانية للنزيلات بعنوان "التوبة إلى الله  والمحافظة على النفس البشرية" ، بحضور مدير دائرة الوعظ والإرشاد نادية الغول ، وتقديم الواعظة أ، إيمان السيد.   


وأوضحت الغول أن إدارتها بصدد إعداد خطة تنفيذية تجمع بين الجانب الديني والتربوي  ومنوعات أخرى، بهدف تعزيز  الجانب الإيماني لدى النزيلات ، وتوعيتهن بالمخاطر المجتمعية وما ينجم عنها من أثار سلبية تهدم الأسرة المسلمة.


من جهتها، تحدثت الواعظة السيد  عن أهمية المحافظة على النفس وحمايتها من الأذى المادي، مستشهدة بنماذج قرآنية أوجبت على المسلمين  المحافظة على  مقاصد الشريعة الخمس.


وتابعت:" إن الإنسان خُلق لعبادة الله في الأرض، وحتى ينجوا عليه بالتوكل والأخذ بالأسباب ، والرضا بالقضاء والقدر، بصرف النظر عن التفاصيل التي يمر بها   المسلمين، فهي تقادير المولى ولله في خلقه شؤن". 

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