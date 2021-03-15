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في مجال التعليم عن بُعد

التعليم ومنظمة اليونسكو تبحثان التعاون المشترك

15 آذار / مارس 2021 12:55

التعليم ومنظمة اليونسكو تبحثان التعاون المشترك
التعليم ومنظمة اليونسكو تبحثان التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي سبل التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو الدولية في عدة مجالات تعليمية ومنها التعليم عن بُعد.


جاء ذلك،  خلال لقاء الوزارة مع وفد رفيع من منظمة اليونسكو ضم مدير المنظمة في فلسطين د. نهى بوازير، ومدير برنامج التعليم أ. لينا بينت، والمسئول الإداري أ. بلال الشعيبي.


وشارك في اللقاء مدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر، ومدير عام تكنولوجيا المعلومات م. أسامة يونس، ومدير التعليم الإلكتروني د. أكرم فروانة، ومدير دائرة المشاريع م. محمد نصار.


ورحب مطر بالوفد الزائر، مشيداً بدور اليونسكو في المجال التعليمي والثقافي العالمي، وقدّم شرحاً عن خطط وبرامج الوزارة وأبرز التحديات التي تواجهها.


كما أعرب مطر عن سعادة الوزارة الغامرة للشراكة مع اليونسكو لصالح تطوير التعليم النوعي للطلبة، خاصة وأن اليونسكو لديها رؤى تعليمية مستحدثة، كما أنها مسؤولة عن التعليم عن بُعد في الأمم المتحدة.


وخلال اللقاء قام م. أسامة ود. أكرم بعرض إنجازات الوزارة في مجال التعليم الإلكتروني بالإضافة إلى احتياجات تطوير الأنظمة الإلكترونيّة المعمول بها حالياً. 


كما تم استعراض احتياجات الوزارة المتعلقة بالمنصة الوطنية للتعليم عن بُعد، وبرامج تدريب المعلمين في هذا المجال، والاحتياجات المتعلقة بالتعليم المهني وتعليم الكبار.


من جهتها أعربت المسؤولة الدولية عن سعادتها لزيارة غزة، والاطلاع على النشاط التعليمي، مؤكدة على استعداد اليونسكو للشراكة في تنفيذ مشاريع  تخدم الواقع التربوي.

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