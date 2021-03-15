وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تلتقي المؤسسات الأهلية للتحضير للمعرض الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظات بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن للطالبة سناء اليازجي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يتحدث عن المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية مكتب الشكاوى بشرطة معبر كرم أبو سالم يُنهي خلافاً مالياً وكالة الرأي الفلسطينية جنرال إسرائيلي: 2000 صاروخ ستسقط يوميا على "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة معن" تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 22 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية التعليم ومنظمة اليونسكو تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية وعظ العمل النسائي بالأوقاف يعقد لقاءً إيمانياً بعنوان "التوبة الى الله" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تبدأ بتوزيع أشجار النخيل علي المزارعين
أخبار » الأخبار الحكومية

"شرطة معن" تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 22 ألف شيكل

15 آذار / مارس 2021 01:05

"شرطة معن" تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 22 ألف شيكل

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة معن وجورة اللوت في محافظة خان يونس، خلافاً مالياً بقيمة 22 ألف شيكل، بين اثنين من المواطنين امتد 9 أعوام، منذ عام 2012.

وأوضح الرائد وليد عمران رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة معن استقبالهم لشكوى من المواطن (ح. أ) يطالب فيها المواطن (ع. م) بمبلغ "22" ألف شيكل على خلفية معاملات تجارية في الاعلاف والصيصان.

وبين الرائد عمران أنه تم استدعاء المشكو ضده، والاستماع لأقواله حول الشكوى، ومن ثم تم جمع الطرفين عدة مرات متتالية، وصولًا لحل الخلاف بشكل ودي يضمن حقوقهما بحضور الكفلاء والشهود.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟