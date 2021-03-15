"شرطة معن" تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 22 ألف شيكل

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة معن وجورة اللوت في محافظة خان يونس، خلافاً مالياً بقيمة 22 ألف شيكل، بين اثنين من المواطنين امتد 9 أعوام، منذ عام 2012.

وأوضح الرائد وليد عمران رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة معن استقبالهم لشكوى من المواطن (ح. أ) يطالب فيها المواطن (ع. م) بمبلغ "22" ألف شيكل على خلفية معاملات تجارية في الاعلاف والصيصان.

وبين الرائد عمران أنه تم استدعاء المشكو ضده، والاستماع لأقواله حول الشكوى، ومن ثم تم جمع الطرفين عدة مرات متتالية، وصولًا لحل الخلاف بشكل ودي يضمن حقوقهما بحضور الكفلاء والشهود.