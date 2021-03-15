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بقيمة أكثر من 11 ألف شيكل

مكتب الشكاوى بشرطة معبر كرم أبو سالم يُنهي خلافاً مالياً

15 آذار / مارس 2021 01:07

مكتب الشكاوى بشرطة معبر كرم أبو سالم يُنهي خلافاً مالياً
مكتب الشكاوى بشرطة معبر كرم أبو سالم يُنهي خلافاً مالياً

غزة- الرأي

أنهى مكتب الشكاوي التابع لقسم الأمن والعمليات في شرطة معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة ، خلافاً مالياً بقيمة 11 ألف و350 شيكل وهي عبارة عن آجرة نقل.

وأوضح مدير شرطة معبر كرم ابو سالم التجاري المقدم هيثم موسى، أنه بناءً على الشكوى المقدمة من شركة "ا.س .ش" ضد شركة "ا .ب .ع" في أجرة نقل بلغت 11350 شيكل، تم استدعاء طرفي الخلاف لمكتب الشكاوي لإنهاء الشكوى.

وأضاف موسى: "بعد جلسات متتالية لضباط مكتب الشكاوي في شرطة المعبر التجاري تم حل الخلاف المالي بين طرفي المشكلة، وتسليم المبلغ للطرف المشتكي، حيث تم تحرير سند إتفاق مخالصة بين الطرفين ، وإنهاء الخلاف بشكل كامل".

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