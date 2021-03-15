ديوان الحفاظات بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن للطالبة سناء اليازجي

غزة- الرأي

أتمت الحافظة لكتاب الله سناء صبحي اليازجي تسميع القرآن الكريم كاملاً على جلسة واحدة بواقع "سبع ساعات ونصف" في مركز تحفيظ مسجد الشيخ زايد بغزة، وذلك أمام اللجنة التي شكلها ديوان الحُفاظات بالعمل النسائي.



وضم لجنة التسميع كل من مشرفتي الاختبارات في ديوان الحافظات عهود فروانة وولاء كريم والمحفظة نسرين صالح.



وأوضحت رئيس ديوان الحافظات د. انشراح عفانة أن اليازجي اجتازت المراحل المقررة في التثبيت واختبار متشابهات القرآن ومعاني الكلمات، والتي تتضمن عشرة أجزاء موزعات على تصنيفات حافظة مستجدة، وحافظة ، وحافظة متقنة ، وحافظة مبدعة.



بدورها أشادت مدير دائرة القرآن الكريم أ. مها الشوبكي بجهود برامج الديوان في التحفيظ، مشيدة بالتطور نوعي في أداء المحفظات والحافظات، في ظل الامكانات المتاحة.