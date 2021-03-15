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زراعة رفح تلتقي المؤسسات الأهلية للتحضير للمعرض الزراعي

15 آذار / مارس 2021 01:25

زراعة رفح تلتقي المؤسسات الأهلية للتحضير للمعرض الزراعي
زراعة رفح تلتقي المؤسسات الأهلية للتحضير للمعرض الزراعي

رفح- الرأي

عقدت اللجنة التحضيرية العليا للمعرض الزراعي الثقافي "شمس رفح لا تغيب" اجتماعها النهائي في مديرية زراعة رفح،وذلك بحضور ممثلي وزارتي الشباب والرياضة، و الثقافة، وبلدية رفح، ومؤسسة لمسة وفاء بالإضافة إلى عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني ومبادري المجتمع المحلي وممثلي عن اصحاب المشاريع الصغيرة.


و رحب م. اكرم ابو دقة مدير مديرية زراعة رفح بالحضور.


كما تحدث عن اهم إنجازات وزارة الزراعة خلال الفترة السابقة، ووضح ما تقوم به الوزارة من متابعة جودة مدخلات الانتاج وتطوير قطاع الزيتون.


كما تناول الاجتماع المهام الموكلة لكل فئة من الحاضرين لإنجازها قبل الموعد المحدد للمعرض والمزمع افتتاحه خلال الفترة من 23 ال25/ 03/2021م
يشار الى أن مديرية زراعة رفح شريك رئيسي باللجنة العليا للمعرض.

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