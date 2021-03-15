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وزارة الأسرى تعرّف طالبات من عدة مدارس على ثقافة الأسر

15 آذار / مارس 2021 01:34

وزارة الأسرى تعرّف طالبات من عدة مدارس على ثقافة الأسر
وزارة الأسرى تعرّف طالبات من عدة مدارس على ثقافة الأسر

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين مجموعة طالبات من مدرسة الناصرة الأساسية، ومدرسة فهد الأحمد الصباح، ومدرسة اللد الأساسية، ومدرسة الصحابة الشرعية، وذلك ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى والذي ترعاه وتنفذه الوزارة منذ عام 2019، والذى استأنف مؤخراً بعد توقفه لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

والتقى الوفد الطلابي بوكيل الوزارة أ. بهاء المدهون والذي  بدوره رحب بالطالبات وشدد على أهمية تعريف الجيل الجديد بثقافة الأسر، والتي تأتي ضمن جهود الوزارة للتعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع  للتضامن مع الفئة التي ضحت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة.

وأكد المدهون خلال لقائه بالطالبات، بأن هذا الجيل يجب أن يكون صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، كون الاحتلال يحاول اسكات الأصوات التى تتحدث عن الانتهاكات التي تمارس بحقهم، مشدداً على أهمية التعريف بقضية الأسرى وتقديم الدعم المعنوي لهم ولذويهم.

وشملت الزيارة اطلاع الطلاب على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .

يشار الى أن الطالبات شاركوا ضمن فعاليات الاعتصام الاسبوعي لذوي الأسرى من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقدموا بعض الطالبات كلمات وأبيات أدبية وشعرية تضامنية مع الأسرى .

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