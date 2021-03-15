مدرسة سكينة الثانوية بالوسطى تناقش مستجدات التعليم مع أولياء الأمور

خان يونس- الرأي

عقدت مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً بأولياء الأمور لمناقشة مستجدات المسيرة التعليمية في ظل جائحة كورونا ومجموعة من الموضوعات الفنية والإدارية المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتواصل مع المجتمع المحلي.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية بمديرية الوسطى محمد حمدان ومديرة المدرسة سميرة المسارعي ونائبتها نادية الفرا والمرشدة التربوية ومنسقة الاعلام.



مدير الدائرة الفنية بمديرية الوسطى رحب بالحضور وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالوسطى تعمل على تعزيز وتقوية العلاقة بين المديرية ومدارسها مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور بهدف وضعهم في صورة ما تقوم به المديرية والمدارس من جهود لحماية الطلبة والمسيرة التعليمية في ظل جائحة كورونا ولمشاركة أولياء الأمور في اتخاذ القرارات.

وأكد على أهمية دور الاسرة الفاعل في تشجيع أبنائهم على اجتياز الاختبار التجريبي لهذا العام لما يحمل فيه من التغيير الكبير في نمط و طبيعة توزيع الدرجات التي يجب التدرب عليها استعدادا للامتحانات النهائية