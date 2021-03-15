تعليم شمال غزة تناقش الخطة التدريبية للمراكز التعليمية الخاصة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الترخيص والاعتماد المدرسي)، اجتماعاً لمناقشة الخطة التدريبية للمراكز التعليمية الخاصة للعام 2021م.



وحضر الاجتماع مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ورئيس قسم الترخيص والاعتماد المدرسي أ. تحرير المصري، ورئيس شعبة قسم الترخيص والاعتماد المدرسي م. ميسون شاهين، إلى جانب مدراء المراكز التعليمية الخاصة على مستوى المديرية.



ورحب أ. حرز الله بالحضور كافة، مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين وزارة التربية والتعليم العالي والمراكز التعليمية الخاصة، بما يخدم أبنائنا الطلبة ويساهم في تطوير قدراتهم التعليمية وتحسين مستوياتهم التحصيلية.



وأكد أ. حرز الله، على ضرورة أن تواكب الخطط التدريبية للمراكز التعليمية احتياجات المتدربين وتطلعاتهم، بما ينسجم مع التقنيات التدريبية الحديثة، والمهارات والخبرات التي تمكّنهم من تطوير ذواتهم.



من ناحيته، استعرض أ. المصري نموذج الخطة التدريبية للمراكز التعليمية للعام 2021، وفق ما أقرته وزارة التربية والتعليم العالي؛ لتحقيق الغاية من وراء العملية التدريبية.



كما تطرّق أ. المصري إلى التعليمات الخاصة بترخيص المراكز التعليمية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتلك التعليمات، لضمان حصول المراكز على التراخيص اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه في خدمة المجتمع.



ويبلغ عدد المراكز التعليمية الخاصة على مستوى شمال غزة (36) مركزاً.