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أركان وزارة الاقتصاد تنفذ جولات ميدانية بمناسبة يوم حماية المستهلك

15 آذار / مارس 2021 06:23

جانب من الجولات الميدانية لوزارة الاقتصاد
جانب من الجولات الميدانية لوزارة الاقتصاد

غزة- الرأي:

شارك وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة د. رشدي وادي وعدداً من أركان وزارته في جولات ميدانية بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.

ورافق "وادي" في الجولة الوكيل المساعد للوزارة م. عبد الفتاح الزريعي وعدد من طواقم حماية المستهلك.

وأكد على أهمية الجولات الميدانية التي تهدف إلى الرقابة على كافة السلع والبضائع المعروضة للمواطنين للحفاظ على أمن وسلامة المستهلك الفلسطيني.

وأوضح أن الوزارة تحيي هذا اليوم بتنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية في مختلف محافظات قطاع غزة من خلال جولات ميدانية على منشآت اقتصادية صناعية وتجارية وخدماتية وأسواق شعبية ومولات.

وبين أن تلك الجولات تهدف إلى مطابقة المواد الغذائية والاستهلاكية للمواصفات الفلسطينية والتأكد من مدى صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الآدمي، بالتعاون مع الجهات مباحث التموين والبلديات.

وشكر "وادي"، طواقم حماية المستهلك على جهودهم في المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على السلع والمنتجات الأساسية.

يذكر أن الجولات الميدانية جرت بمشارك طواقم حماية المستهلك في محافظة رفح، وخان يونس، ومحافظة الوسطى.

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