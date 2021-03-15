ديوان الموظفين يعلن النتائج النهائية لوظيفة الشؤون الدينية

غزة- الرأي:

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الاثنين، النتائج النهائية لوظائف الأوقاف والشؤون الدينية.

وذكر الديوان عبر موقعه الإلكتروني أن النتائج تتعلق بالإعلان الخارجي رقم 7/2020 لوظيفة شؤون دينية دبلوم وبكالوريوس.

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