ديوان الموظفين يعلن النتائج النهائية لوظيفة الشؤون الدينية

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الاثنين، النتائج النهائية لوظائف الأوقاف والشؤون الدينية.
وذكر الديوان عبر موقعه الإلكتروني أن النتائج تتعلق بالإعلان الخارجي رقم 7/2020 لوظيفة شؤون دينية دبلوم وبكالوريوس.
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15 آذار / مارس 2021 06:36
غزة- الرأي:
أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الاثنين، النتائج النهائية لوظائف الأوقاف والشؤون الدينية.
وذكر الديوان عبر موقعه الإلكتروني أن النتائج تتعلق بالإعلان الخارجي رقم 7/2020 لوظيفة شؤون دينية دبلوم وبكالوريوس.
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