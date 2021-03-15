وكالة الرأي الفلسطينية أركان وزارة الاقتصاد تنفذ جولات ميدانية بمناسبة يوم حماية المستهلك وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل بغزة تتوجه إلى القاهرة تمهيداً لجولة الحوار الثانية وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل جراء صدمه من قبل عربة وسط قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية يرأسها القدوة.."عباس" يوقف مخصصات مؤسسة ياسر عرفات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش الخطة التدريبية للمراكز التعليمية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة الثانوية بالوسطى تناقش مستجدات التعليم مع أولياء الأمور وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تعرّف طالبات من عدة مدارس على ثقافة الأسر وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تلتقي المؤسسات الأهلية للتحضير للمعرض الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظات بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن للطالبة سناء اليازجي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم يتحدث عن المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة للعام 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

ديوان الموظفين يعلن النتائج النهائية لوظيفة الشؤون الدينية

15 آذار / مارس 2021 06:36

الإعلام على موقع الديوان
الإعلام على موقع الديوان

غزة- الرأي:

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة اليوم الاثنين، النتائج النهائية لوظائف الأوقاف والشؤون الدينية.

وذكر الديوان عبر موقعه الإلكتروني أن النتائج تتعلق بالإعلان الخارجي رقم 7/2020 لوظيفة شؤون دينية دبلوم وبكالوريوس.

لمطالعة النتائج اضغط على هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟