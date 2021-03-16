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إطلاق سماعات "آبل آيبودز 3" يتأجل حتى نهاية العام

16 آذار / مارس 2021 08:17

إطلاق سماعات "آبل آيبودز 3" يتأجل حتى نهاية العام
إطلاق سماعات

كشف محلل " آبل"، مينغ تشي كو، اليوم الإثنين، أن سماعات "آبل" الجديدة "آيربودز" (AirPods 3) لن تدخل مرحلة الإنتاج الضخم حتى حلول الربع الثالث من هذا العام، ما يعني أنه لن يتم إطلاقها قريبا.

وتوقع العديد من المسربين أن "آبل" ستكشف عن منتج جديد في 23 مارس/آذار الجاري، إلا أنه لم يتم تأكيد الخبر من قبل الشركة الأمريكية العملاقة، ولا يزال من غير الواضح ماهو المنتج الذي سيتم عرضه.

ويشير تقرير "كو"، اليوم، وفق ما ذكره موقع (9to5mac.com) بأن "AirPods 3" ببساطة ليست جاهزة بعد.

وتركز غالبية تقاريره على تسخيص شحن "AirPods". ويتوقع أن تشهد "آبل" انخفاضا في مبيعات سماعات الرأس هذا العام، حيث تواجه منافسة متزايدة من الشركات المصنعة المنافسة.

وأوضح "كو" أن "آبل" شحنت حوالي 90 مليون سماعة "إبربودز" في عام 2020 وتتوقع أن ينخفض ​​ذلك إلى حوالي 78 مليونا في هذا العام.

ويضيف المحلل إن شركة "آبل" قد تحتفظ بالجيل الثاني من "AirPods" في السوق عند إطلاق السماعات الجديدة. ومع ذلك، فهو غير متأكد من هذا الأمر حتى الآن.

ويذكر أن أحدث إضافة إلى عائلة "AirPods"، هي سماعات "AirPods Max" فوق الأذن البالغة قيمتها 549 دولارا، لها تأثير محدود على الشحنات.

ويتوقع "كو" أن تبيع "آبل" مليون وحدة فقط على مدار العام بأكمله.

يذكر أن "كو" يعتبر أفضل محلل لمنتجات "آبل" اعتبارا من عام 2020، وعدت تنبؤاته دقيقة بنسبة 74.6%.

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