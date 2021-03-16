فيسبوك تسحب "الكابل العملاق" بين واشنطن وبكين.. صراع تحت الماء

أعلنت فيسبوك تراجعها عن المضي في مشروع مد كابل ألياف ضوئية عملاق من كاليفورنيا إلى هونج كونج عبر أعماق المحيط الهادئ.

والمشروع يستهدف تسهيل الاتصالات عبر ألياف ضوئية قادرة على نقل كميات كبيرة من البيانات بفترات انتظار ضئيلة للغاية.

وكان من المفترض أن يربط الكابل الذي أطلق عليه "باسيفيك لايت كابل نتوورك" الولايات المتحدة وتايوان وهونج كونج والفلبين.

وبدأت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة مع شركات اتصالات عدة، المضي في المشروع منذ 2018 حيث تقدمت بطلب ترخيص لربط موقعين في كاليفورنيا بهونج كونج وتايوان.

قلق واشنطن

لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أدى إلى تعطيل المشروع.

وأفاد ناطق باسم فيسبوك، الأربعاء: "نظرا للقلق القائم من قبل الحكومة الأمريكية بشأن الاتصالات المباشرة بين الولايات المتحدة وهونج كونج، قررنا سحب الطلب الذي كنا تقدمنا به إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية" الأمريكية.

وأضاف المصدر "نتطلع للعمل مع جميع الأطراف لإعادة صياغة نظام يتوافق مع قلق الحكومة الأمريكية".

وقاومت واشنطن المشروع على خلفية مخاوف من الصين (لن تقدم عليها أي أدلة) تتعلق بالأمن القومي.