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"البرش" فخور بمستقبل نماء وما يقدموه في بطولة طوكيو

16 آذار / مارس 2021 08:29

"البرش" فخور بمستقبل نماء وما يقدموه في بطولة طوكيو

أعرب الدكتور منير البرش رئيس منظومة نماء عن سعادته بما يقدمه فريق نماء في بطولة طوكيو بعد تصدر المجموعة والصعود لدور الـ16 من البطولة بعد فوزه على فريق الجلاء 4/1 في المباراة التي جمعتهما ظهر الجمعة على ملعب بيت حانون البلدي شمال مدينة غزة.

وأشاد د. البرش بالمستوى المميز الذي ظهر به الفريق خلال الدور الأول وتحقيق التعادل مع فريق خدمات جباليا والفوز على الجلاء وتصدر المجموعة، متمنياً التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة وتقديم أفضل النتائج.

وقدم البرش الشكر للإدارة التنفيذية للنادي والجهاز الفني والإداري للفريق على ما يقدموه من جهد مميز مع الفريق، مؤكداً حرص النادي على الاهتمام بالفئات العمرية المختلفة كقاعدة للفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف البرش لن ندخر جهداً في دعم كل فرق الناشئين في النادي وتقديم كافة الإمكانيات لهم "لأننا نؤمن بدورهم المحوري" في رفد الفرق الرياضية بالمهارات والمواهب التي ستدعم الفرق الرياضية في النادي.

يشار إلى أن فريق نماء قدم مردود مميز خلال الدور الأول في بطولة طوكيو وصعد لدور 16 وسيواجه فريق شباب جباليا الجمعة المقبلة.

 

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